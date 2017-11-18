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18 Kasım 2017 09:34

Söke’de öğrenciler yazdıkları şiirlerle jandarmayı duygulandırdı

Söke İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden ilkokul öğrencilerinin yazdıkları şiir ve yaptıkları resimler duygusal anların yaşanmasına nenden oldu.

Söke’de öğrenciler yazdıkları şiirlerle jandarmayı duygulandırdı

18 Kasım 2017 09:34


Söke Kaymakamlığınca ilkokul öğrencilerinin sosyalleşmesi faaliyeti kapsamında Sıdıka İlköğretim Okulu öğrencileri, Söke İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanlığını ziyarete gelen Sıdıka İlköğretim Okulu 3. sınıfında öğrenim gören 38 öğrenci, jandarma personelince kapıda karşılandı. Öğrenciler, jandarma personeline sevgi simgesi olan çiçekler takdim etti. Öğrenciler tarafından yazılan şiir ve resimler, İlçe Jandarma Komutanlığı personelini duygulandırdı.


Öğrencilere İlçe Jandarma Komutanlığı gezdirilerek, tanıtım yapıldı. Trafik timi personelince öğrencilere günlük hayatta kullanacakları trafik kuralları bir oyun çerçevesinde öğretildi ve kendilerine Jandarma Çocuk dergisi hediye edildi.




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