Söke’de traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Ağaçlı Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilik yapan Halil Püslü traktörü ile tarlasına gidiyordu. Seyir halindeyken traktör ve arkasında bağlı bulunan bir tonluk ilaçlama makinesi ile yol kenarındaki şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Halil Püslü olay yerinde hayatını kaybetti. İki çocuk babası Halil Püslü olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Halil Püslü’nün vefatı başta Ağaçlı olmak üzere Söke’de büyük üzüntüye neden oldu.