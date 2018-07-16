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16 Temmuz 2018 16:43

Söke’de traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Söke’nin Ağaçlı Mahallesinde meydana gelen kazada, traktörün alında kalan 55 yaşındaki çiftçi Halil Püslü hayatını kaybetti.

Söke’de traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

16 Temmuz 2018 16:43


Edinilen bilgiye göre; Ağaçlı Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilik yapan Halil Püslü traktörü ile tarlasına gidiyordu. Seyir halindeyken traktör ve arkasında bağlı bulunan bir tonluk ilaçlama makinesi ile yol kenarındaki şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Halil Püslü olay yerinde hayatını kaybetti. İki çocuk babası Halil Püslü olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Halil Püslü’nün vefatı başta Ağaçlı olmak üzere Söke’de büyük üzüntüye neden oldu.




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