Açıklamada balık ölümleri ile ilgili yapılan haberler sonrasında çevre kirliliği ve balıkların ölümüne neden olan kişi yada kurumların tespiti için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu’ndan Başsavcı Burhan Bölükbaşı imzalı göderilen açıklamada; “Yazılı ve Görsel Medya Kuruluşlarında 23-24 Mayıs 2018 tarihlerinde haber konusu yapılan Büyük Menderes Nehrinde toplu balık ölümleri meydana gelmesi olayı ile ilgili olarak, sorumluların tespitine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Büyük Menderes Nehrinde çevre kirliliğine ve balıkların ölümüne neden olan, doğayı kirleten kişi veya kurumların tespiti için ilgili kurumlara talimatlar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.