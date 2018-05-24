Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 18:14

Söke’deki balık ölümleriyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

Söke’de Büyük Menderes Nehri’nde meydana gelen toplu balık ölümleriyle ilgili olarak Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yazılı açıklama yapıldı.

Söke’deki balık ölümleriyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

24 Mayıs 2018 18:14

Açıklamada balık ölümleri ile ilgili yapılan haberler sonrasında çevre kirliliği ve balıkların ölümüne neden olan kişi yada kurumların tespiti için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.


Söke Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu’ndan Başsavcı Burhan Bölükbaşı imzalı göderilen açıklamada; “Yazılı ve Görsel Medya Kuruluşlarında 23-24 Mayıs 2018 tarihlerinde haber konusu yapılan Büyük Menderes Nehrinde toplu balık ölümleri meydana gelmesi olayı ile ilgili olarak, sorumluların tespitine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Büyük Menderes Nehrinde çevre kirliliğine ve balıkların ölümüne neden olan, doğayı kirleten kişi veya kurumların tespiti için ilgili kurumlara talimatlar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç