Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 04:30

Sökespor’un galibiyet hasreti 3 golle bitti

Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8.

Sökespor’un galibiyet hasreti 3 golle bitti

20 Kasım 2017 04:30

Grup’ta mücadele eden Sökespor kendi evinde Ortaca Belediyespor’u ağırladı. Söke Şehir stadında oynanan maçta Sökespor, Ortaca’yı 3-0’lık net bir skorla evine eli boş yolladı.


Söke Şehir Stadında oynanan maçta hakemler Ali Tuncer (Manisa Bölgesi), Tayfun Topuzayak (Denizli Bölgesi), Ahmet Kıvanç Kader (İzmir Bölgesi), Berk Çekal (İzmir Bölgesi) görev yaptı. Sökespor ilk golünü maçın 28. Dakikasında Serdal Öz ile buldu. İlk yarıyı 1-0’lık skorla galip tamamlayan Sökespor maçın ikinci yarısında kendisini rahatlatan golü 66. Dakikada yine Serdal Öz ile bulurken, 75. Dakikada Recep Orta skoru 3-0’a getiren golü kaydetti. Yağışlı havaya rağmen Sökeli futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta, 3-0’lık galibiyet Sökespor taraftarlarının yüzünü güldürürken; elde edilen net galibiyet önümüzdeki hafta Kuşadası maçı öncesinde moralleri yükseltti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç