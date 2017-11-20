Sökespor’un galibiyet hasreti 3 golle bitti

Grup’ta mücadele eden Sökespor kendi evinde Ortaca Belediyespor’u ağırladı. Söke Şehir stadında oynanan maçta Sökespor, Ortaca’yı 3-0’lık net bir skorla evine eli boş yolladı.

Söke Şehir Stadında oynanan maçta hakemler Ali Tuncer (Manisa Bölgesi), Tayfun Topuzayak (Denizli Bölgesi), Ahmet Kıvanç Kader (İzmir Bölgesi), Berk Çekal (İzmir Bölgesi) görev yaptı. Sökespor ilk golünü maçın 28. Dakikasında Serdal Öz ile buldu. İlk yarıyı 1-0’lık skorla galip tamamlayan Sökespor maçın ikinci yarısında kendisini rahatlatan golü 66. Dakikada yine Serdal Öz ile bulurken, 75. Dakikada Recep Orta skoru 3-0’a getiren golü kaydetti. Yağışlı havaya rağmen Sökeli futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta, 3-0’lık galibiyet Sökespor taraftarlarının yüzünü güldürürken; elde edilen net galibiyet önümüzdeki hafta Kuşadası maçı öncesinde moralleri yükseltti.