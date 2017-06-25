Sultanhisar’da orman yangını

Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sultanhisar’ın Atça ile Kılavuz Mahallesi arasında bulunan Ballık mevkiisi yakınlarında orman yangını çıktı. Havadaki rüzgar sebebiyle kısa sürüde büyüyen yangın çevredekiler tarafından itfaiye bildirildi. Çıkış sebebi öğrenilemeyen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre dumanların alevlerin Sultanhisar ilçe merkezinden ve Atça’dan görülürken yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.