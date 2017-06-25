Sultanhisar’daki yangının sigaradan çıktığı belirtildi

Sultanhisar’ın Atça ile Kılavuz Mahallesi arasında bulunan Ballık mevkiisi yakınlarında çıkan orman yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarlı hava nedeni ile büyüyen yangından zeytin ağaçları etkilendi. Yangının daha büyük bir alana sıçramaması için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinin ifadeleri doğrultusunda bölgeye gezmeye gelen iki üç kişilik grubun sigara içtiklerinin belirtilmesi üzerine Jandarma ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alarak söz konusu kişileri belirlemeye çalışıyor.