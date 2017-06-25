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25 Haziran 2017 17:29

Sultanhisar’daki yangının sigaradan çıktığı belirtildi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki orman yangınının sigara izmaritinden çıktığı belirlenirken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sultanhisar’daki yangının sigaradan çıktığı belirtildi

25 Haziran 2017 17:29


Sultanhisar’ın Atça ile Kılavuz Mahallesi arasında bulunan Ballık mevkiisi yakınlarında çıkan orman yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarlı hava nedeni ile büyüyen yangından zeytin ağaçları etkilendi. Yangının daha büyük bir alana sıçramaması için ekipler seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinin ifadeleri doğrultusunda bölgeye gezmeye gelen iki üç kişilik grubun sigara içtiklerinin belirtilmesi üzerine Jandarma ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alarak söz konusu kişileri belirlemeye çalışıyor.




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