Suyolcu öldürülüşünün 23. yılında anıldı

Lütfi Suyolcu, öldürülüşünün 23. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı.

Bilindiği gibi 1977-1980 ve 1989-1994 yılları arasında iki dönem Kuşadası Belediye Başkanlığı yapan M. Lütfi Suyolcu, 16 Mayıs 1995 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüş ve hayatını kaybetmişti. Suyolcu için ölümünün 23. yılında Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde anma etkinliği düzenlendi. Suyolcu’nun kızı Çiğdem Suyolcu babasıyla ilgili anılarını içeren bir konuşma yaparken, Suyolcu’nun hayatını anlatan bir film gösterimi de yapıldı. Anma etkinliğinde söz alan Suyolcu hayranları da eski başkanlarıyla olan anılarını anlattı.