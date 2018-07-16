Taze incirin başkentinde hasat erken başladı

Türkiye’de ilk taze incirin hasat edildiği ve sarı lop cinsi ile aranılan lezzet olan Taze İncir’deki hasat çiftçinin de yüzünü güldürdü. Bu yıl havaların da sıcak gitmesi nedeniyle geçen yıla göre yaklaşık 15 gün öncesine denk gelen hasat işlemleri geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren devam ediyor.

Aydın’ın batıdaki en uzak ilçesi olan Buharkent’te 5 gün önce başlayan taze incir hasadı bütün hızıyla devam ediyor. Türkiye’deki ilk taze incir hasadının yapıldığı yer olan Buharkent’teki incir bahçelerinde de hummalı çalışmalar devam ediyor. Yediden yetmişe herkesin sabahın erken saatlerinde başladığı zor hasat işi de kiminin okul harçlığı kiminin de geçim kaynağı oluyor. İlçenin neredeyse arazilerinin tamamına yakınında bulunan incir ağaçlarından elle tek tek toplanan şifa deposu taze incirler albenisi ile de insanın iştahını kabartıyor.

Türkiye incirinin yüzde 80’inin üretildiği Aydın’da 30 bin ton taze incir üretimi le ilde ilk sıralarda yer alan Erkenci Buharkent inciri, başta İzmir, İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük illerden rağbet görürken bir hafta sonrasında da ilk ihracat için de hazırlıklar yapılıyor. Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Üretici ve tüccarlardan hijyen ve düzenli sevkıyat dikkatli davranmalarını isteyen Fuat Fikret Aktaş; “ Ülkemiz kurutmalık incir üretiminde dünyada birinci sırada bulunmakta olup, toplam kuru incir üretimin yüzde 80’i Aydın ilimizde yapılmaktadır. Dünyada incir denince akla Türkiye, Türkiye’de ise Aydın ili ve Sarılop çeşidi ile Buharkent İlçesi gelmektedir. İlimiz 361 bin 562 dekar alanı kaplayan 180 bin ton incir üretimiyle önemli bir yer teşkil etmektedir. Görüldüğü gibi Aydın ve İncir kelimeleri özdeşleşmiştir. Zaten coğrafi işaretle de tescil edilmiştir. Kuru incir Aydın ekonomisi için oldukça önemli bir ürün olup, ülkemiz dünya kuru incir üretiminde yüzde 55-60’lık payla birinci sırada yer almaktadır. 2017 yılında ilimizden yaklaşık 38 bin ton kuru incir ihracatı gerçekleştirilmiştir. Özellikle Buharkent İlçemizde taze incir üretilmekte olup genellikle iç piyasaya arz edilmekle birlikte ihracatı da gerçekleşmektedir. Taze incir Buharkent ilçemizin ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Buharkent İlçemizde 13 bin 700 dekar incir alanı mevcut olup yaklaşık 900 çiftçi ve 35 tüccar incir tarımı ile 30 bin ton taze incir üretimi ile uğraşmakta geçimlerini tamamen bu üründen elde ettikleri gelirle karşılamaktadır. Aydın’da her yıl ilk hasadın yapıldığı Buharkent’teki arazilerde yapılan inceleme sonucunda Sarılop İncirin hasat tarihi 12 Temmuz, siyah incirin hasat tarihini de 17 Temmuz olarak belirlenmiştir. Bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı hasat tarihi geçen yıla göre 15 gün önceye alınmıştır” dedi.

“Organik ve iyi tarım uygulamaları”

Son yıllarda ülkemizin en önemli sektörü konumundaki tarımın daha iyi yerlere getirilebilmesi, dış pazarlarda rekabet edebilmesi; ancak tekniğine uygun olarak sağlıklı ve kaliteli ürünler yetiştirilebilmesi ile mümkün olabileceğini ifade eden Aktaş, “Bu amaçla Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY), İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım büyük önem arz etmektedir. 361 bin 562 dekar alanı kaplayan incir üretim alanının yüzde 40’ında organik, iyi tarım uygulamaları ve entegre ve kontrollü ürün yönetimi gibi üretim modeli uygulanmaktadır. Bu çerçevede üreticilerin yetiştiricilik, zirai mücadele ve aflatoksine karşı alınabilecek önlemler konusunda bilinçlendirilmeleri amacıyla bir dizi gece ve gündüz eğitimleri gerçekleştirilmiş olup çalışmalara devam edilmektedir. 2017 itibariyle 38 bin ton, bugün aldığım değere göre de yaklaşık 58 bin tona yaklaşan kuru incir ihracatı var. Burada da, değerde de bir artış var. Tondaki satış rakamı geçen yıl 4 bin dolar iken bu yıl 4 bin 700 dolar civarındadır. Yani bu da ihracat değerlerinde yaklaşık yüzde 18’lik bir artış var demektir. Her geçen gün biz kaliteyi artırdığımız sürece piyasalardan da aynı şekilde bu ürünün talep edileceğini biliyoruz. Yani felsefemiz şu; yemediğimiz, ihracatçılarımızdan ricamız da bu; yemediğimiz ürünü asla piyasalara sunmamak gibi bir çabamız var. Bu sene havaların ısınması dolayısıyla yaklaşık 15 gün daha öne geldi. Rekolte tahminlerimiz de bu manada kuru incir bazında 70 bin ton civarlarında olacağı hesabını yapıyoruz. Bu sezonun üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını, ülkemize hayırlı ve bereketli geçmesini, çiftçilerimize bol kazançlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

44 yaşındaki incir üreticisi İsmail Ekin’de, taze incir sezonunun hayırlara vesile olmasını dileyerek “Allahtan bereketli bir yıl olmasını diliyoruz. Bu sene sezonumuz çok güzel geçiyor. Kırk dekar arazimde 650-700 civarında incir ağacımız var. Hakikaten de bu sene incirlerimiz çok kaliteli. Yiyenlere de afiyet olsun. Bereketli bir yıl olur inşallah” dedi.

“Türkiye’nin en kaliteli taze inciri Buharkent’te yetişir”

Türkiye’nin en kaliteli taze incirinin Buharkent’te yetiştiğini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise, şöyle konuştu; “Buharkent’te taze İncir hasadımız geçen yıla göre 12 gün erken başladı. 4 Temmuzda ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Bu sene yaklaşık 25-30 bin ton taze incir hasadı bekliyoruz. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bereketli bir yıl olsun inşallah. Biz incirin tüketiciyle en iyi şekilde buluşmasını istiyoruz. Umarım güzel bir şekilde pazarlara, sofralara ulaşır inşallah. İncir denince akla Aydın geliyor, taze incir deyince de Buharkent geliyor. Biz de bunun tanıtımını önemsiyoruz. Her yıl geleneksel hale gelmiş taze incir festivallerimiz var. Bu sene de 4 Ağustosta başlayacak. 4-5 Ağustosta devam edecek. Ben bütün vatandaşlarımızı taze incir festivalimize davet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki günlerde ihracat da başlayacak. Taze incir Buharkent açısından önemli bir gelir kaynağı. Türkiye’nin en kaliteli taze inciri Buharkent’tedir ve taze incirin başkenti Buharkent’tir”