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21 Haziran 2017 09:36

TESKOMB’da Genel Kurul Yönetmeliği değişti

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifleri 3.

TESKOMB’da Genel Kurul Yönetmeliği değişti

21 Haziran 2017 09:36

Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve kefalet Kooperatifleri’nde Genel Kurul Yönetmeliği’nin değiştiğini hem ortaklar hem de kooperatifler için yeni uygulamanın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Yönetmeliğin değişmesinde emeği geçen başta Genel Başkan A. kadri Akgül olmak üzere herkese teşekkür eden Başkan Saraç, “eni yönetmelik kapsamında her yapılan olağan mali genel kurullar yerine 3 yılda bir seçimli olağan genel kurul yapılacak. Bu da ciddi bir zaman kaybı ve ekonomik külfeti ortadan kaldıracak” dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’nce uzun süredir üzerinde çalışılan Genel Kurul Yönetmeliği’nde beklenen değişikliğin gerçekleştiğini belirten 3. Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, “Uzun zamandan beri genel kurullarımızın her yıl yapılmak yerine birleştirilmek suretiyle 3 veya 4 yılda bir yapılması hususundaki taleplerimiz üzerine Sayın Genel Başkanımız yoğun bir mesai harcamakta idi. Bu sistem aynı zamanda kurucu Genel Başkanımız Merhum Kasım Önadım’ın da hayali idi. Bu yöndeki düzenlemeye ilişkin kanun değişikliği 18 haziran 2017 günü TBMM genel Kurulu’nda kabul edildi. Eskiden her yıl yapılan olağan mali genel kurul yerine artık 4 yılda bir yapılan seçimli olağan genel kurul 3 yılda bir yapılacak. Sadece Aydın ve Muğla illerinde 43 ülke genelinde ise yaklaşık 1000 kooperatifimiz bu düzenleme ile maddi manevi bir çok yükten kurtulacak. Değişikliğin yapılmasında emeği geçen başta Genel Başkanımız Sayın A. Kadir Akgül olmak üzere emeği geçen herkese üyelerimizi adına teşekkür ediyorum” dedi.




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