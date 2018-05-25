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25 Mayıs 2018 09:09

TÜMSİAD, servis taşımacılarıyla Milli Eğitim Müdürlüğünü buluşturdu

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi; öğrenci servisi taşımacılığı yapan firma yetkilileri ve taşımacılık kooperatifleri yöneticileri ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini iftar programında buluşturdu.

TÜMSİAD, servis taşımacılarıyla Milli Eğitim Müdürlüğünü buluşturdu

25 Mayıs 2018 09:09


TÜMSİAD çalışma ofisinde gerçekleşen iftar programının ev sahipliğini, 216 Servisçiler Kooperatifi Başkanı ve TÜMSİAD Aydın Şubesi Sektör Kurullarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ömür Alcak yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Bahameddin Karaköse, Süleyman Çağıl ve Milli Eğitim Şube Müdürleri Murat Demirci ve Adem Dikmen’in katıldığı programda TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal, yönetim kurulu üyeleri ve servisçiler hazır bulundu.


Öğrenci servisi taşıma alanında son durum, karşılaşılan zorluklar, sisteme gelen yenilikler ve yeni çıkan öğrenci servisi yönetmeliği, program sırasında masaya yatırıldı. Servis firmaları birebir Milli Eğitim Müdürlüğü heyeti ile istişarelerde bulundu. Yeni dönem ile ilgili bilgiler verildi.




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