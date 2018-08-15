Uçmaklıoğlu’ndan kurbanda bilinçli kesim uyarısı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Aydın’da kurban hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. İl merkezinde vatandaşların rahat ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesebilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu da, vatandaşları bilinçli ve kontrollü olarak kurbanlarını kesmeleri konusunda uyardı.

Kurban Bayramı süresince kısa sürede çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvanın kesileceğine işaret eden Muharrem Uçmaklıoğlu, kesimlerin mutlaka veteriner gözetiminde yapılması gerektiğini belirterek, “Hayvanlardan insanlara geçen 200’ün üzerinde hastalık bulunuyor. Bunların yüzde 90’ı kesim sonrası oluşan şartlardan kaynaklanıyor. Kesim sırasında hayvanın cinsi ve büyüklüğüne göre 5 ila 10 dakika kanın boşalması için beklenmesi gerekiyor. Kan tam boşalmadan kurbanın başı koparılırsa, beyinle kalp arasındaki irtibat kesilir ve ani ölüm gerçekleşir. Kalp durunca da vücuttaki kanın boşalması durur. Kanı tam olarak boşlamayan kurbanlar dinimizce mekruh olur. Bu durumun bilimsel olarak da pek çok sakıncaları vardır. Kandan arınmamış et sağlıklı et olmaz. Lezzet olarak da iyi olmayan bu tür etler, çok çabuk bozulur” diye konuştu.

Kurban kesimlerini kontrollü ve bilinçli olarak yapılması gerektiğine dikkat çeken Uçmaklıoğlu, şunları söyledi: “Kontrolsüz bir kesim gerçekleşirse, tüberküloz, verem ve şarbon gibi hastalıklardan bir tanesi kurban kesimi sonrasında insanlara bulaşabiliyor. İstatistiklere bakıldığı zaman Kurban Bayramı sonrasında özellikle hayvandan insana geçen hastalıkların yüzde 40 oranında artış gösterdiği gözlemlenmiştir”