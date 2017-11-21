Uğur Soğutma’dan açıklama: Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz

Firma olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri “Yerel ve ulusal basında Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının stok sayımı sebebi ile 9 gün kapalı kalacağı yönünde çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasında bulundular.

“Normal işleyişimiz hız kesmeden devam etmektedir”

Söz konusu sayımın her yıl düzenli olarak yapılan bir işlem olduğunu belirten yetkililer yaptıkları açıklamada “Firmamız normal işleyişine hız kesmeden devam etmekte olup, söz konusu sayımın her yıl düzenli olarak yapılan bir süreç olduğunu bildirmek isteriz. Sayım süresince şirket çalışanlarımız; kısmi üretim, mesleki eğitimler ve periyodik bakım gibi rutin çalışmalarına devam edecektir. Hakkımızda yapılan haberler, normal bir süreci sansasyonel bir boyuta taşıma amaçlı olup, şirket itibarına ve marka değerimize gölge düşürmeyi hedefleyen haksız ve mesnetsiz sistematik bir algı operasyonudur” ifadelerine yer verdi.

Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yeni Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü ile normal işleyişini herhangi bir aksama olmaksızın sürdürdüğü belirtilerek, hem bölgenin hem de ülkenin değeri olmaya devam edeceği kaydedildi.