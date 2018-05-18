Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 19:56

Ünlülerin özel dedektifi Joseph Erdem Kuşadası’nda gözaltına alındı

Kamuoyunda kendisini özel dedektif ve doktor olarak tanıtan Josep Erdem, Kuşadası polisi tarafından gözaltına alındı.

Ünlülerin özel dedektifi Joseph Erdem Kuşadası’nda gözaltına alındı

18 Mayıs 2018 19:56


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, İstanbul ve İzmir’de iki ayrı mahkeme tarafından aranan Joseph Erdem’i gözaltına aldı. Yapılan araştırmada Joseph Erdem isimli kişinin Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçları ile İstanbul 66. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ise bilişim sistemlerine hukuka aykırı olarak girme suçlarından arandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, savcılığın talimatıyla Joseph Erdem hakkında soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    37°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç