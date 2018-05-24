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24 Mayıs 2018 12:45

Vali Köşger: “Balık ölümlerine neden olanlar cezalandırılacak”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, dört kurumun katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından Büyük Menderes Nehri’ndeki balık ölümlerinin araştırıldığını ve suyu kirletenleri tespit ederek cezalandıracaklarını belirtti.

Vali Köşger: “Balık ölümlerine neden olanlar cezalandırılacak”

24 Mayıs 2018 12:45


Büyük Menderes Nehri’ndeki toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılmaya devam ediliyor. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in talimatıyla Adnan Menderes Üniversitesi, Devlet Su İşleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanlarından oluşturulan komisyon balık ölümlerinin sebebini ortaya çıkarmak için çalışma yapıyor.


Konuyu yakinen takip ettiğini kaydeden Vali Köşger, balık ölümleriyle ilgili çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “Kurulan komisyonun yapacağı değerlendirme neticesinde Büyük Menderes Nehrini kirleten unsur her kimse önce onu tespit ederek cezası uygulanması lazım. Ayrıca bu suyu kirletmesi ve bunu sürdürmemesi için de komisyon olarak gerekli tedbirleri alacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle neden olduğunu tespit etmemiz lazım. Balık ölümlerinin sebebi, hangi kirleten ya da oksijen eksikliğine sebep veren bir kurum varsa tespit etmek için arkadaşlar çalışıyorlar” diye konuştu.




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