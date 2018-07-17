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17 Temmuz 2018 11:44

Yabancılar kıyı temizliğine dikkat çekti

Aydın’ın Didim ilçesinde yerleşik olarak yaşayan bir grup yabancı, Çamlık Mahallesi sınırları içerisindeki kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Yabancılar kıyı temizliğine dikkat çekti

17 Temmuz 2018 11:44


Didim’de yerleşik olarak yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar örnek bir duyarlılığa imza attı. Didim’de ikamet eden ve eşi Türk olan Beverly Çakmakçı ile grubun tek Türk üyesi olan emekli öğretmen Ayşegül Şahin, arkadaşlarıyla birlikte Çamlık Mahallesi sınırları içerisindeki Parlamenterler sitesi ile Aquasis Otel arasındaki kıyı bölgede, çevre temizliği gerçekleştirdi.


Kıyı ve çevre temizliği yapmak için bir araya gelen gönüllü grup ellerinde çöp poşetleriyle sıcak havaya aldırmadan temizlik yaptı. Etkinliğe öncülük yapan ve 22 yıldır Didim’de ikamet eden Beverly Çakmakçı “Benim İsveçli bir kız arkadaşım var, orada broking yapıyorlar. Yani aynı zamanda hem yürüyüş yapıyorlar, hem de çöp topluyorlar. Burada arkadaşımın evi var ve bunu bana o söyledi. Bizde benimle aynı düşünen arkadaşlarımla bunu konuştuk. Çalışma öyle başladı. Biz şu an Parlamenterler sitesi ile Aqasis otel arasındayız. Burası çok fena değil, daha kötü yerler var ama en azından buralarda çöp koyabilecek yerler var ve oraya bırakabiliriz” dedi.



Etkinliğe katılan emekli öğretmen Aşegül Şahin ise “Çok güzel bir düşünceydi; zaten bende katılmadan duramadım. 52 tane koyu olan bir beldede yaşıyoruz, Didim çok güzel bir yer ama koyların hepsi çöplük içerisindeİnsanlar burayı sonradan kullanacağını ve çocuklarına miras kalacağını düşünmüyorlar. Umarım bu öncülük olur. Bütün bu duyarlılık herkese virüs gibi yayılır ve çöpleri çöp kutularına atarız. Bu bir gönüllü çalışma, herkes zaten evininin önünü ve etrafını temizlerse eminim ki memleketimizde güzel olacak” diye konuştu.


Gönüllü tarafından toplanılan çöpler, ilerleyen süreçte Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı.




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