YPG’li İngiliz tahliye edildi

Robinson’un tutuksuz yargılanan Bulgaristan uyruklu sevgilisi Mira Y.’nin ise yurt dışı yasağının devam etmesine karar verildi.

Aydın’da terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik 27 Temmuz’da düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan İngiliz Robinson ile gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bulgaristan uyruklu kız arkadaşı Mira Y. A. hakkında açılan soruşturmada ilk dava bugün görüldü. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı. Sanıklara İngilizce olarak hakları ve haklarında hazırlanan iddianame okundu. Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, İngiltere Konsolosluğu’ndan istenen sanık Joseph Robinson’un sabıka kaydı işlemlerinin hızlandırılması istedi.

Savunma yapıp yapmayacağı sorulan Robinson, savunma yapacağını söyledi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Robinson, “İngiliz askeri olarak Afganistan’da bulundum. Burada bulunduğum sırada branşım olan sıhhiye kursu gördüm. Madalya ve ödüller aldım. İŞİD terör örgütünün sivillere karşı yaptığı zulümleri öğrenince, aldığım medikal eğitim nedeniyle buraya gitmeye karar verim. YPG’den eğitim aldığım bahsediliyor ama almadım. Yalnızca medikal eğitim aldım, silah eğitimi almadım. 7 Temmuz 2015 tarihinde Süleymaniye’ye seyahat ettim. Almış olduğum medikal eğitimle sivillere yardımcı olmak üzere Kobani’ye geçtim. YPG ve PKK arasındaki ilişkiyi öğrendiğimde Irak’a geçtim. Suriye’de yalnızca 3 hafta kaldım. Irak’ta Peşmerge güçlerine katıldım. Orada 3 ay sıhhiye hizmetinde bulundum. Ne Suriye ne de Irak’ta silah kullanmadım. Bu yıl Temmuz ayında hem tatil yapmaya hem de Mira’nın ailesiyle tanışmak için Türkiye’ye geldim. Didim’e geldiğimde bilmediğim ve tanımadığım bir kişinin polise ihbarda bulunmasından dolayı tutuklandım. Her hangi bir suç işleme niyetinde değildim. Yalnızca oradaki sivillere yardımcı oldum. Biz savaşta yaralanan sivilleri tedavi ediyordum. Hapiste bulunmak istemiyorum” dedi.

Mahkeme Başkanı Ümit, sanık Rabinson’a sosyal medya paylaşımları ve paylaşımlarda yer alan PKK ve terör örgütü elebaşı Abdulah Öcalan’ın fotoğraflarını sordu. Robinson, soruya; “Evet, paylaşımlar bana ait. Bunları ben paylaştım. Ben, Guardian gazetesinin bir paylaşımını tekrar paylaşmış oldum. Ben burada resimden ziyade makaleyi paylaştım. Asıl amacım resmi paylaşmak değildi” şeklinde cevap verdi.

Daha önce verdiği ifadelerin doğru olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Mira Y. ise, “Türkiye’ye tatil için geldik, terörist değiliz” diyerek hakkındaki suçlamaları ret etti.

Duruşmanın sonunda yüzüne karakol ve savcılık ifadeleri tekrar okunan sanık Joseph Robinson, “Benim şimdi ki ifadelerim daha doğrudur” şeklinde konuştu. Sanık avukatlarının savunmaya ekleme yapması ve delilleri sunmasının ardından mahkeme heyeti karar için duruşmaya 10 dakika ara verdi.

4 aydır tutuklu bulunan sanık Joseph Robinson’un adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti, Robinson’un tutuksuz yargılanan Bulgaristan uyruklu sevgilisi Mira Y.’nin ise yurt dışı yasağının devam etmesine karar verildi. Mahkeme 12 Mart 2018 tarihine ertelendi.