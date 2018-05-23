Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ üyesi eski kaymakam tutuklandı

Yurt dışına kaçarken yakalanan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski bir öğretmen de Erzurum Savcılığına teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçarken Kuşadası’nda yakalanan FETÖ üyelerinden biri olan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp, sorgulamasının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. FETÖ’ye üye olmak suçundan daha önce meslekten ihraç edilen 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Cihan Kayaalp, bu kez silahlı terör örgütünü üye olmak, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yol açacak şekilde dolandırıcılık suçlarından hakim karşısına çıktı. Yunanistan’a iltica etmeyi planlayan ve poliste ifade vermeyen FETÖ üyesi eski kaymakam, 3 ayrı suçtan da tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliğinde sorguları devam eden diğer FETÖ üyeleriyle ilgili soruşturma sürerken, Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışırken FETÖ üyeleri arasında yer alan ve hakkında yakalama kararı olan Feramuz Hakan Durukal isimli eski bir öğretmen de Erzurum KOM ekiplerine teslim edildi.

7 yıl 6 ay ceza almıştı

Eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp’i Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili davada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. 11 Kasım 2016’da İçişleri Bakanlığınca OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ aidiyeti, iltisaki ve irtibatı olabileceği değerlendirildiği için görevden uzaklaştırılmıştı. Kırşehir’deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Kaymakam Kayaalp, 29 Kasım 2016’da tutuklanmış, daha sonra yattığı süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Yunanistan’a kaçarken yakalanmışlardı

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak operasyonla, Kuşadası açıklarında 12 kişinin içinde bulunduğu fiber tekne durdurulmuş, teknedeki 5’i çocuk, 3’ü kadın 12 FETÖ üyesi yakalanmıştı. Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışırken gözaltına alınan FETÖ üyelerinin meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp, FETÖ’nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve hakkında yakalama kararı olan F.H., meslekten ihraç edilen eski öğretmen S.K., meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski vergi müfettişi F.T., "örgüt üyesi olmak" suçundan aranan ev hanımı A.D., meslekten ihraç edilen Kredi ve Yurtlar Kurumu eski müfettiş yardımcısı M.E. olduğu belirlenmişti.