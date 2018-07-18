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18 Temmuz 2018 17:19

Ziraat alanında başlayan yangın ormana sıçradı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Nazilli ilçesinde, ziraat alanında başlayan yangının ormana sıçraması sonucu 80 dönüm arazi zarar gördü.

Ziraat alanında başlayan yangın ormana sıçradı

18 Temmuz 2018 17:19


Edinilen bilgiye göre; bugün saat 13.05 sıralarında Nazilli’ye bağlı Yalınkuyu Mahallesinde ziraat arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ormana sıçradı. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına 13.15’de ilk müdahale yapıldı. Yangını söndürme çalışmalarına 18 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler, 6 helikopter, 3 amfibik uçak ve 136 personel katıldı.


Saat 16.30’da kontrol altına alınan yangında 30 dönümü orman ile 50 dönüm mera ve zeytinlik alan olmak üzere 80 dönüm arazi zarar gördü.




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