112 Acil Çağrı hattıyla vakalara seri çözüm

Polis, Jandarma ve İtfaiye gibi bir çok acil numaranın da tek çatı altında toplanması sayesinde asılsız ihbar sayısında da düşüş yaşandı.

Balıkesir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Eroğlu, 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi bir çok acil çağrı hizmetlerinin tek numara altında toplanmasıyla birlikte asılsız ihbarların azaldığını ve çağrıların daha koordineli ve hızlı bir şekilde çözüme kavuştuğunu söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezinde bütün çağrıları tek merkezden yöneterek koordine ettiklerini belirten Eroğlu, "Meydana gelen yaralamalı bir trafik kazasında biz bunu hem sağlığa, hem trafiğe hem de itfaiyeye bildirerek tek merkezden kontrol ediyoruz. Balıkesir 112 Acil Çağrı Merkezi Türkiye genelindeki 24. istasyon. Burada 150 personel ile hizmet vermekteyiz. Çağrı alıcılarımız var. Çağrı merkezimizde de Emniyet, Sağlık, Orman, Jandarma ve Afad gibi bir çok ayrı birim personelleri ile çalışıyoruz" dedi.

Tüm numaraların tek çatı altında toplanmasının asılsız ihbar oranını düşürdüğünü söyleyen Balıkesir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Eroğlu, "Daha önceden yüzde 85-90 olan asılsız çağrı ihbarı şu anda yüzde 56 civarına düştü. 2018 yılının 5 aylık ortalamasında göre şu 458 bin çağrıdan 259 bini asılsız çağrı konumunda. Bunlarla ilgili Valilik sitelerinden basın aracılığı ile duyuru yaptık. Asılsız çağrı yapan vatandaşlara kabahatler kanununa göre idari yaptırım cezalarını uygulayacağız" şeklinde konuştu.

Çağrı Merkezlerinin yaz ve kış aylarında yoğunluk gösterdiğine dikkat çeken Eroğlu, "Eylül ayından sonra Ekim başlangıcı ve Nisan sonuna kadar olan çağrı ortalamamız 100 bin civarındayken, yaz ortalamamız aylık 180 bin çağrıya çıkmaktadır. Bu da ne kadar yoğun çağrı aldığımızın göstergesidir. 112 Acil Çağrı merkezini tanıtmak amacıyla şehrimizin çeşitli noktalarına stantlar kurarak broşürler dağıtmaya başladık. Yine tanıtım materyalleri olarak oto kokuları, magnet ve küçük öğrenciler için boyama kitabı ve boya kalemlerini dağıtarak bilinçlenmelerini sağlıyoruz. Ayrıca okullarda öğrenciler için 112 konulu toplantılar ile tanıtım yapıyoruz. Acil çağrılarda tüm kurumların bir çatı altında toplanması vatandaşa bir külfet meydana getirmedi aksine vatandaşlarımız için kolaylık oldu" şeklinde konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan Sevilay Tekin ise yoğunluğun dönemsel olarak değiştiğini belirterek asılsız ihbarların da azalmasına rağmen devam ettiğini belirtti.

Tekin, "Çalıştığımız süre içinde vatandaşlardan telefon numarası sormak için arayanlar ve sigara bırakma hatlarını soranlar da oluyor. Yeni sistem tüm kurumların birleşmesini sağladı. Çağrılara daha hızlı ve daha kısa sürede cevap veriliyor. Daha kısa sürede müdahale edebiliyoruz" şeklinde konuştu.