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13 Temmuz 2018 13:32

15 Temmuz kahramanı şehit polis Turgut Solak kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen Turgut Solak, mezarı başında anıldı.

15 Temmuz kahramanı şehit polis Turgut Solak kabri başında anıldı

13 Temmuz 2018 13:32


Balıkesir Valiliği tarafından düzenlenen ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programı kapsamında düzenlenen törende şehit polis Turgut Solak kabri başında anıldı. Şehit Turgut Solak’ın eşi Aynur, oğlu Alper, annesi Şeküre, babası Hayati ve yakınları da kabir başında protokol üyelerini karşıladı.


Şehit Turgut Solak’ın Ovabayındır Mahallesi’nde bulunan kabri başında yapılan anma programı Kur’an tilaveti ile başladı ve ardından hep birlikte dua edildi.


Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ebediyete kadar yaşaması için birçok kahramanın gözünü kırpmadan canını seve seve feda ettiğini vurgulayan Yazıcı, şehitten geriye kalan ailesinin kendilerine emanet olduğunu söyledi. Vali Yazıcı, "Keşke bu canlar yanmasaydı keşke o hainler bizim askerimize, özel harekatımıza, sivil insanlarımıza hiçbir gerekçesi olmadan ateş etmeseydi. Türk milleti büyük bir millet, şehitlerimizin çocukları bizim çocuklarımız bu büyük devlet geride kalanlara büyüklüğünü göstererek bu ülkenin bir çakıl taşını hiç kimseye vermeyeceğimizi ve cumhuriyetimizden, demokrasimizden asla vazgeçmeyeceğimizi dimdik duruşumuzla göstererek yolumuza devam edeceğiz. Bunu her yerde her durumda platformlarda söylüyoruz ve söylemeye devam ediyoruz. Ruhu şad olsun. Allah başta çocukları olmak üzere, eşini, annesini ve babasını Turgut Solak kardeşimizi cennette buluştursun diyorum" şeklinde konuştu.


Program bitimi Vali Yazıcı şehidin oğlu Alper’i sünnetinden dolayı kutladı ve dede Hayati Solak ve Alper’i kendi makam arabasına alarak evine bıraktı.


Balıkesir Valiliği tarafından hazırlanan programa, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, resmi daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.




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