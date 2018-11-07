30 yıllık rüyası gerçek oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 yıldan bu yana karma resim sergilerine katılan ve ressamlığı hobi olarak yaptığını belirten İbrahim İnak, en büyük rüyası olan ilk kişisel resim sergisini Uluslararası Nebiye Elmas Sanat Galerisi'nde açtı.

Serginin açılışında; Ayvalık'ın seçkin sanatseverlerinin yanı sıra Ayvalık Mal Müdürü Mustafa Çınar, DSP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Atmaca, Ayvalık Sanat Derneği yöneticisi Sadi Mastar ve sanatçının dostları hazır bulundu.

70 eserin sergilendiği sergide, Ayvalık'ı betimleyen yağlıboya tablolar beğeniye sunuldu.

İşkadını-Ressam Nebiye Elmas'ın katkılarıyla açılan sergi ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan 56 yaşındaki ressam İbrahim İnak, aslen İzmir-Karşıyakalı olduğunu ve sıklıkla gelip gittiği Ayvalık'a son 6 yıldan bu yana sürekli olarak yerleştiğini ve tam bir Ayvalık tutkunu olduğunu söyledi.

9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra resim sanatı ile hobi olarak ilgilendiğini kaydeden İbrahim İnak, çocukluğundan bu yana resimle ilgilenip resim çizdiğini ifade ederek, “Bugün açtığımız sergimize ‘Rüya' ismini koyduk. Bu sergi benim 30 yıllık hayalimdi. Daha önce onlarca karma resim sergisinde eserlerimle yer aldım ama ilk kişisel resim sergimi bugün açmak nasip oldu. Sergimizde çok sevdiğim Ayvalık'ı konu olarak işledim. Burada beğeniye sunduğumuz tüm eserler Ayvalık'ın çeşitli köşelerinden manzaraları yansıtıyor. Ayvalık'ı bir seri olarak sanatseverlere aktarmaya çalıştım. İnşallah bundan sonrada yine Ayvalık üzerine daha farklı yorumlarla da çalışmalarıma devam edeceğim. Çok mutluyum çünkü bir rüyamı gerçekleştirmiş oldum” dedi.

İlk kişisel resim sergisinin Nebiye Elmas Uluslar arası Sanat Galerisi'nde açılmasının kendisi için son derece anlamlı olduğunu belirten İnak, “Burası çok özel bir galeri. Nebiye hanım burada yurt dışından gelecek önemli sanatçıları ve eserlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Biz de yurt dışı ağırlıklı olarak yine Ayvalık temalı olarak çalışmalarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu sanat galerisi ile Ayvalık'a sanatsal anlamda farklı bir soluk getirmeyi planlıyoruz.

Sergiyi gezenlerden tam not

Sergi açılışına katılan Tuna Huşeymi isimli sanatsever de, İbrahim İnak'ın kendisinin akrabası olduğunu kaydederek, “İbrahim'in çok eski tablolarının bazıları bizim evimizde duvarlarımızı süslüyor. Bugün burada kendisini ilk kişisel sergisinde yalnız bırakmadık. Ama müthiş güzel eserlerin olduğu bir sergi olmuş. Çok eser var. Hepsi de birbirinden farklı ve özgün eserler. Bunların hepsine bayıldım. Çok nefis bir sergi olmuş” diye konuştu.

Öte yandan, İbrahim İnak'ın Nebiye Elmas Uluslar arası Sanat Galerisi'ndeki ilk kişisel resim sergisi 15 gün süresince sanatseverlerin beğenisine açık tutulacağı da gelen bilgiler arasında