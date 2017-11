50 yıllık tutkusunu 4. kişisel sergisiyle pekiştirdi

fotoğraf sergisini açtı.

Fotoğraf tutkunu ve amatör fotoğrafçı olan 27 yıllık öğretmen Hüseyin Sedat Özkök, Edremit Körfezi’nde, gün batımlarını fotoğraflayarak bir sergi hazırladı. Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’nin sergi salonunda 4. kişisel sergisini açan Özkök ilgi topladı. Edremit Kaymakam Vekili ve Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ve çok sayıda davetlinin katıldığı sergi, 6 gün süreyle açık kalacak.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Hüseyin Sedat Özkök, “Edremit’te doğdum. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Mesleki Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gördüm. 27 yıllık öğretmenim. 2 oğlum var. 8 yaşından bu yana fotoğrafla ilgileniyorum. Şu an 58 yaşındayım ve 50 yıllık bir fotoğraf merakı birikimim oldu. Bu açtığım kişisel 4. sergim oluyor. Edremit ve Havranlı dostlarıma gün batımı fotoğraflarımı sergiliyorum burada. Sergimde 32 fotoğraf yer alıyor. Fotoğraf evrenseldir ve gençlerimiz fotoğraftan ayrılmamalı. İlgisi olan tüm gençler mümkün olduğu her an fotoğraf çekmeli ve ufuklarını genişletmeli” dedi.