85 esnaf odası başkanından Uğur’a ziyaret

Balıkesir Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve Büyükşehir Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz’ünde hazır bulunduğu ziyaret öncesi oda başkanları tarafından Başkan Uğur’a çiçek ve hediye takdim edildi. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’ndaki ziyarette bir konuşma yapan BESOB Başkanı Erdem, esnafa verdiği desteklerden ötürü Başkan Uğur’a teşekkür etti. Başkan Uğur’un esnafın sorunları ile birebir ilgilenerek çözüme ulaştırdığını ifade eden Erdem, “Bundan sonraki çalışmalarında Başkan Uğur’un başarılarının devamını dilerim. Balıkesir Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği, 85 odası ve 42 bin üyesiyle ilimizin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Böyle bir kurumun Marmara Adası’ndan Ayvalık’a, Dursunbey’den Sındırgı’ya, bandırma’dan Savaştepe’ye kadar il genelinden 85 oda başkanımız buradalar” dedi. Erdem’in ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kürsüye çıkarak oda başkanlarına Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Uğur: “Yaptığımız çalışmaları sivil toplum örgütleri ile istişare ediyoruz”

Esnaf Odaları Birliği’nin 85 odası ve 42 bin üyesi ile Balıkesir’in en büyük sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken Başkan Uğur, “Ticaret Odası’nın 6 bin, Sanayi Odası’nın ise 1500 üyesi var. Orta direği teslim eden esnaflarımızın 42 bin üyesi en büyük sivil toplum kuruluşu yapıyor. Bu hafta Ahilik Haftası ve sizleri tebrik ediyorum. Bizler yaptığımız icraatları her konuda sivil toplumuyla, esnaf odalarımız ile danışarak, görüşerek, istişare ederek yapıyoruz. Fehmi Başkan, Balıkesir’in ulaşım meselesi çok önemli. Her yaptığımız işte mutlaka Esnaf Odalarıyla Şoförler Odası yönetimi ile her zaman danışarak yapıyoruz. Balıkesir Büyükşehir olduktan sonra yeni büyükşehir olan iller içerisinde şuanda ulaşım işini en düzgün yapan ve örnek olan bir il haline geldik. Şuanda bizim toplu taşımayla ilgili sisteme giren 900’ün üzerinde toplu taşıma aracı var” diye konuştu.