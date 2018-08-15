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15 Ağustos 2018 18:09

Acil servis doktorunun darp edilmesine tepki

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir doktorun hasta yakını tarafından darp edilmesine tepkiler sürüyor.

Acil servis doktorunun darp edilmesine tepki

15 Ağustos 2018 18:09


Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli ve hastane personeli bugün acil servis önünde tepkilerini dile getiren bir basın toplantısı düzenledi. Muzaffer Şenveli, "Hasta yakını S.Ö, muayene alanında yer olmadığından bahisle hemşire G.Ç ile sözlü tartışmaya girmiş, olaya müdahale etmek isteyen Dr. A.S.Ç’ ye fiziki saldırıda bulunmuştur. Dr. A.S.Ç. darp yüzünden nöbetini tamamlayamamıştır. Bunun üzerine beyaz kod verilmiş ve hastane polisi olaya müdahale etmiştir. Bu esnada hastanın tedavisi diğer acil hekimimiz tarafından yapılmıştır. Olaya şahit olanların ifadeleri alınmış, olay savcılığa intikal ettirilmiştir. Konu sağlık Müdürlüğümüze bağlı hukuk bürosu tarafından takip edilmektedir" dedi.


Başhekim Şenveli, yegane maksatlarının halka hizmet olduğunu belirterek, "Bu menfur olaya maruz kalan çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir mesele haline dönüşmüştür. Bizim için halkımızın sağlığı önemlidir. Bu noktada hassasiyet gösterip canla başla, gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu çirkin saldırıyı ve her türlüsünü kınıyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak bunlara asla taviz vermeyeceğiz, hizmetlerimizden geri kalmayacağız" şeklinde konuştu.




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