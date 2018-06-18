AK Partiden Edremit çıkarması

Devlet yönetiminin tecrübe istediğini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Cumhurbaşkanımız çıraklık dönemini başarıyla bitirdi. Kalfalığı geçirdi. Ustalığı geçirdi. Şimdi baş usta oldu.”dedi.

Edremit Cumhuriyet Meydanında toplanan coşkulu kalabalığa ilk olarak AK Parti Balıkesir Milletvekili Adyaları tanıtımı yapıldı. Daha sonra halka seslenen AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ”Bu gün tüm vekil adaylarımız ile birlikte; 9 milletvekili adayımız ile birlikte. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte; daha önce milletvekili olarak görev yapmış ve halen milletvekili olan arkadaşlarımız ile birlikte hep beraber Edremit’teyiz. Edremit’i önemsiyoruz. Bu gün bütün Edremit’i tek tek dolaşacağız. Sıkılmadık el bırakmayacağız.”dedi.

Devlet yönetiminin tecrübe istediğini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Yıllardır yapılanlar meydanda, otoyollar, hızlı trenler, havaalanları, hastaneler, okullar neler neler yapıldı. Onların hayal edemedikleri gerçekleştirildi. Bakın bakalım onları cumhurbaşkanı adaylarına bu memlekette dikili bir ağaçları var mı? Hiç devlet görevlerinde görev alıp çıraklık yapmışlar mı? Cumhurbaşkanımız çıraklık dönemini başarıyla bitirdi. Kalfalığı geçirdi. Ustalığı geçirdi. Şimdi baş usta oldu. Vatandaşlarımız ile görüştüm. Vatandaş şunu söylüyor. “Başkan sen merak etme. Biz istikrardan yanayız. Büyümeden yanayız.” dedi.

Daha sonra milletvekili adayları adına kürsüye çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı Mustafa Canbey “Balıkesir’in karış karış dolaşıyoruz. Edremit’i karış karış dolaşıyoruz. Gördüğümüz manzara çok açık. Gördüğümüz manzara diyor ki. Edremit diyor ki. 24 Haziranda Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam diyoruz. Allah’ın izniyle sizler ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Sizler ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri içinde olmaya devam edeceğiz. Gece gündüz sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Mitinge AK Parti Milletvekilleri Kazım Bostan ve Ali Aydınlıoğlu da katıldı.

Düzenlenen mitingin ardında AK Parti Balıkesir Milletvekilli adayları partililer ile Edremit’in mahallelerine geçerek vatandaşlar ile bire bir görüşmeler yaptılar.