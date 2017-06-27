Akçay’da dondumacılar ay yıldızlı tişört giydi

Çok sayıda vatandaşın kendilerinin fotoğraflarını çektiğini anlatan Arzu Üçüncü, ay yıldızlı kıyafetleri çok sevdiklerini söyledi.

Akçay mahallesindeki kordon caddesinde dondurma satan işyerindeki 7 çalışanın giydiği ay yıldızlı tişörtler ilgi gördü. Müşteriler bol bol fotoğraf çekerken, çalışanlarda ilgiden memnun görünüyor. Çalışanların değişik kıyafetleri olduğunu anlatan Arzu Üçüncü, ”İşyerinde çalışan 7 kişi hep birlikte ay yıldızlı tişörtleri giydik. Müşterilerin ilgisini çekti. Birçok kişi bizim fotoğraflarımızı çekiyor. Gösterilen ilgi bizi mutlu ediyor. Bayrağımızı çok seviyoruz” dedi.