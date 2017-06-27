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27 Haziran 2017 10:25

Akçay’da dondumacılar ay yıldızlı tişört giydi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Akçay sahilinde dondurma satan gençlerin giydiği ay yıldızlı tişörtler ilgi gördü.

Akçay’da dondumacılar ay yıldızlı tişört giydi

27 Haziran 2017 10:25

Çok sayıda vatandaşın kendilerinin fotoğraflarını çektiğini anlatan Arzu Üçüncü, ay yıldızlı kıyafetleri çok sevdiklerini söyledi.


Akçay mahallesindeki kordon caddesinde dondurma satan işyerindeki 7 çalışanın giydiği ay yıldızlı tişörtler ilgi gördü. Müşteriler bol bol fotoğraf çekerken, çalışanlarda ilgiden memnun görünüyor. Çalışanların değişik kıyafetleri olduğunu anlatan Arzu Üçüncü, ”İşyerinde çalışan 7 kişi hep birlikte ay yıldızlı tişörtleri giydik. Müşterilerin ilgisini çekti. Birçok kişi bizim fotoğraflarımızı çekiyor. Gösterilen ilgi bizi mutlu ediyor. Bayrağımızı çok seviyoruz” dedi.




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