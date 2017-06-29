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29 Haziran 2017 13:44

Akıl oyunları kampı 10-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak

Burhaniye Belediyesi ve Sihirli Değnek Eğitim ve Danışmalık Derneği işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Akıl Oyunları Kampı 10-12 Temmuz tarihleri arasında Ayaklı Mesire Alanında yapılacak.

Akıl oyunları kampı 10-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak

29 Haziran 2017 13:44


Geçtiğimiz yıl Burhaniye’de ilki düzenlenen akıl Oyunları Kampı bu sene de 10-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 5. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek olan kamp tütün ve teknoloji bağımlılıkları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenleniyor. Ayaklı Mesire Alnında kurulacak olan kamp ile birlikte çocuklar; doğal yaşam içerisinde kamp kurabilme, sağlıklı yaşam, akıl ve zekâ oyunları, teknoloji bağımlılığından ve tütün bağımlılığından korunma yolları, yaratıcı drama eğitimi, gitar eğitimi, halk oyunları gibi pek çok alanda kurs alarak ve uygulamalar yapacaklar. Kampa katılmak isteyen öğrencilerin Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceklerini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Geçtiğimiz sene yine ayaklı Mesire Alanında düzenlediğimiz Akıl Oyunları Kampı çocuklarımız için çok faydalı olmuş çocukların doğa ile içi içe olmaları sağlanırken çağımızın hastalığı teknoloji ve tütün bağımlılığı hakkında çocuklarımız bilinçlendirilmişti. Bu sene de aynı kampı düzenleyerek çocuklarımızın yaz tatillerini güzel geçirmeleri için çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimiz bu kampa katılamaya davet ediyorum” dedi.




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