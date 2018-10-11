Almanya'dan şefkatli ellere, şefkatli ellerden Ayvalık'a sağlık desteği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapmış olduğu çalışmalarla gönüllerde taht kutan Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne, Almanya'nın Münih kentinde faaliyet gösteren Flughafenverein München E.V. Derneği'nin Başkanı Thomas Bihler ile bu derneğe ekonomik katkılar veren turizm firmasını Ceosu Selçuk Turhan tarafından destekler sürüyor.

Ayvalık'a ikinci kez gelerek Şefkat Evleri Derneği'nin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Flughafenverein München E.V. Derneği'nin Başkanı Thomas Bihler ile Selçuk Turhan, Ayvalıklı yoksul insanlara beraberinde getirdikleri ihtiyaç malzemelerini kendi elleriyle teslim ettiler.

İlçe genelindeki yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yönelik dernek başkanı Fatma Cavlı'nın ulaştığı ihtiyaç sahibi insanları ziyaret eden Thomas Bihler'in ziyaret sonrasında oldukça hüzünlendiği görüldü.

Alman dernekten 2 adet defibilatör daha geldi

Öte yandan; Flughafenverein München E.V. Derneği'nin başkanı Thomas Bihler daha sonra beraberinde getirdiği; kalp krizi sırasında hayata döndüren elektroşok makinesi de olarak da bilinen 2 adet defibilatör cihazını Şefkat Evleri Dernek Başkanı Fatma Cavlı'ya verdi.

Başkan Cavlı da, tanesi yaklaşık 35 bin lira civarındaki 2 adet defibilatör cihazını Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri birimi ile Altınova'da kısa bir süre açılan 500 kadın mahkum kapasiteli açık kadın cezaevinin yetkililerine teslim etti.

Flughafenverein München E.V. Derneği'nin başkanı Thomas Bihler, yaklaşık 7 ay önce geldiği Ayvalık'taki ziyaretinde 1 adet defibilatörü de Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ve Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı aracılığıyla Ayvalık Devlet Hastanesi bünyesindeki 112 Acil Yardım Ambulanslarından birinde kullanılmak üzere İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Uğur Koçak'a teslim etmişti.