Annesini telefon kablosuyla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Dün sabah saatlerinde Ayvalık’ın ilçe merkezinde Zekibey Mahallesi Değirmenler Sokak’ta tek başına ikamet ettiği öğrenilen 62 yaşındaki Aytekin Muzmun adlı kadın, boynuna telefon kablosu dolanarak öldürülmüş halde 38 yaşındaki oğlu Tekin M.tarafından bulundu.

Annesinden yaklaşık bir haftadan bu yana haber alamadığı için ikamet ettiği İstanbul’dan, Ayvalık’a geldiğini belirten Tekin M., Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak, evde annesini ölü halde bulduğunu ihbar etti.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından yapılan incelemelerde, boynuna telefon kablosu dolanarak öldürülmüş olduğu belirlenen yaşlı kadının cesedinin kokmuş bir halde olduğu ve evindeki eşyalarının da karıştırılarak ortalığa saçıldığı öğrenildi.

Evin bulunduğu sokakta bir komşunun güvenlik kayıtlarını inceleyen polis, İstanbul’da ikamet eden ve yaklaşık bir hafta süresince kendisinden haber alamadığı annesini görebilmek için İstanbul’dan geldiğini söyleyen zanlı Tekin M.’nin 2 gün önce eve girdiğini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, evin kapısının da zorlanmadığı ve cinayetin ardından kapının dışarıdan kilitlenmiş olduğunu da belirleyince, yaşlı kadının 2 oğlundan biri olan küçük oğul 38 yaşında evli ve 2 çocuk babası Tekin M.’yi sorgulamaya aldı.

Yapılan sorgulamada, çelişkili ifadeler verdikten sonra annesiyle aralarında sorunlarının olduğu ifade eden Tekin M., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Gözaltına alınan Tekin M. Ayvalık Adliye Sarayı’nda nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Annesini hunharca öldürdüğü iddia edilen Tekin M.’nin verdiği ifadesinde, ilçede motosiklet tamirciliği yapan Eşref M.’nin 1 buçuk yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından annesinin Ayvalık’ta tek başına yaşadığını ve birkaç ay önce de annesinin hayatına bir kişinin girdiğini belirttiği öğrenildi.

Cinayet zanlısı Tekin M., bunun üzerine İstanbul’dan Ayvalık’a gelerek annesine bu ilişkiden vazgeçmesini ve mahalledeki komşularına sık sık ‘Oğlumun yanına gidiyorum’ diyerek bir valizle evden çıkıp, 10-15 gün gidip gelmesinden duyduğu rahatsızlığı söylediğini kaydetti.

Bu tartışmanın ardından cinnet geçirdiğini belirten cinayet zanlısı oğul Tekin M. annesinin boynuna telefon kablosunu dolayarak cinayeti tek başına işlediğini kabul etti.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, oğlu tarafından öldürülen Aytekin Munzur’un ise iki geliniyle ve iki oğluyla da görüşmediği belirtildi.

Aytekin Muzmun adlı kadının hayatında, kendisini öldüren oğlu Tekin M.’nin iddia ettiği, hayatında birinin olduğuna ilişkin suçlaması ise netlik kazanmadı.

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan cinayet zanlısı Tekin M. cezaevine gönderildi.