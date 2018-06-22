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22 Haziran 2018 15:24

Atatürk Stadının çimleri sökülmeye başladı

Balıkesirspor Baltok’un maçlarını oynadığı Atatürk Stadının ekonomik ömrünü dolduran çimleri yenisi yapılmak üzere sökülüyor.

Atatürk Stadının çimleri sökülmeye başladı

22 Haziran 2018 15:24

Statdan sökülen çimler Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde bulunan spor sahalarına döşeniyor.


Spor Toto 1.Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’un iç saha maçlarını oynadığı 15 bin 800 kişilik Atatürk stadına 13 yıl önce döşenen çimler ekonomik ömrünü tamamladığı için sökülüyor. Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile Atatürk stadının sulama sistemi ve çim yenileme çalışmaları başladı. İl Müdürü Abdurrahman Arıcı, "Atatürk Stadyumumuzun yeni sezona yetiştirilmesi için yetkili firmanın ekibi seferber oldu. Stadyumumuzdan titizlikle kesilerek rulo halinde çıkarılan çimlerimiz, şehrimizdeki park, bahçe ve semt sahalarında yaşamaya, şehre güzellik katmaya devam edecektir. Atatürk statımızın çim çalışmalarını yeni futbol sezonuna yetiştirmek için büyük çaba gösteriyoruz" dedi.




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