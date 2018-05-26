AYKÜSAD yılsonu resim sergisi açtı

AYKÜSAD Resim Atölyesine katılarak Ayşe Tuba Demirhan’dan eğitim alan 18 kişinin yıl boyu çizdiği resimler, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde açılan sergi ile Ayvalık’ta yaşayanların beğenisine sunuldu. Karma sergide; Ayla Aybaş Van Stokhem, Ayşe Özkan, Birsen Mahmutoğlu, Çiğdem Çermikli, Çiğdem Varol, Erkan Günönü, Saadet Esin Yumulcay, Figen Bilge, Hikmet Sülecik, Hilal Kaya, İdil Deniz, Mayda Erel, Nurhayat Oskay, Pervin Saatçi, Rabia Metin, Sabiha Çamlıdere, Semra Iğdır ve Servet Taş’ın resimleri yer aldı. Sergide, 22 Mayıs günü hayatını kaybeden AYKÜSAD Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Hartevioğlu için de özel bir bölüm hazırlandı.

Yönetim kurulu üyeleri Mehmet Hartevioğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ve bu nedenle buruk bir sergi olduğunu ifade eden AYKÜSAD Başkanı Yaşar Akçay, “AYKÜSAD olarak her yıl dönem sonu sergisi açıyoruz. Bu sergimize resim atölyemize katılan 18 kişinin yağlı boya, suluboya ve karakalem çalışmaları yer aldı. Atölyemize katılanlar her geçen gün daha iyi resim çalışmaları yapıyorlar. AYKÜSAD olarak Ayvalık’ın kültür sanat ekseni olma yönünde çalışmalarımız devam edecek” dedi. Sergi 31 Mayıs tarihine kadar gezilebilir.