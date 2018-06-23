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23 Haziran 2018 15:14

Ayvalık Belediyesi’nden Sarımsaklı sahil bandına bank ve oturma grupları

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; turizmin gözde merkezlerinden biri olan Sarımsaklı Plajlarında vatandaşlar ve tatilcilerin, özellikle akşam saatlerinde sahil bandında yaptıkları yürüyüşler sırasında soluk alıp, kısa süreli de olsa dinlenebilecekleri bank ve oturma gruplarının konuşlandırılmasına ilişkin talepleri Ayvalık Belediyesi tarafından anında yerine getirildi.

Ayvalık Belediyesi’nden Sarımsaklı sahil bandına bank ve oturma grupları

23 Haziran 2018 15:14


Bu kapsamda; eski Karayolları Kampı önündeki yürüyüş parkurunda bulunan, plajdaki kumların yola saçılmasını önleyen küçük duvarların üzerinde oturmak zorunda kalan vatandaşların taleplerinin doğru ve yerinde olduğuna inanan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in talimatıyla, sahil bandına 25 adet oturma bankı yerleştirildi.


Muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Sarımsaklı’da sahil bandında sezon öncesi hummalı bir çalışma sürdürdüklerini hatırlatarak, “Bu çalışmalarımız kapsamında halkımızın ve misafirlerimizin rahat koşullarda tatil yapabilmelerine olanak sağlamayı hedefledik. Sahil şeridinde daha önceden planladığımız düzenlemelerin arasında vatandaşlarımızın yürüyüşleri sırasında soluk alıp dinlenebilecekleri bank ve oturma gruplarının konuşlandırılması da bulunuyordu. Planladığımız tarihte bu bankları halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Sarımsaklı’da benzeri çalışmalarımız sezon süresince de tüm hızıyla sürecektir” dedi.


Öte yandan Sarımsaklı sakinleri de Ayvalık Belediye’sine sahil bandında konuşlandırdığı bank ve oturma grupları için teşekkür ederek, “Ama bu bank sayılarının arttırılması gerektiğine inanıyoruz. Umuyoruz ki; Başkanımız Sayın Rahmi Gençer, Sarımsaklı Meydanı’ndaki Atatürk anıtı ile eski Karayolları Kampı arasında da bu bankları bizlerin hizmetine sunacaktır” diye konuştular.




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