Ayvalık’ı yasa boğan ölüm

Bir ulusal dergide ‘Kasabadan Notlar’ adını taşıyan köşesinde Türkiye genelinde yaşanan politik, ekonomik ve güncel gelişmeleri nüktedan bir dille yazan Sıtkı Demirkan’ın yakalandığı amansız hastalığı çok geç fark ettiği öğrenildi. Demirkan’ın cenazesi Sakarya Mahallesi’ndeki evinden alınarak, Saatli Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Ayvalık Kabristanı’nda sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

Ayvalık’ta renkli kişiliği ve sempatik tavırlarıyla bilinen 51 yaşındaki Demirkan, ilçede gazete dağıtıcılığı, taksicilik gibi pek çok sektörde çalışarak geçimini sağlıyordu.