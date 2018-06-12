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12 Haziran 2018 08:29

Ayvalıklı gezi teknecilerinden anlamlı çevre temizliği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla Alibey Adası-Cunda Gezi Tekneleri Derneği üyesi tekne sahipleri ile Ayvalık Çevre Derneği üyeleri ilçenin Ege Denizi’ndeki 22 adasında dev bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ayvalıklı gezi teknecilerinden anlamlı çevre temizliği

12 Haziran 2018 08:29


Dernek yöneticilerinden Cem Balcı’nın öncülüğünde, ‘Motorları Maviliklere Süreceğiz’ sloganıyla gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğine; dernek bünyesindeki 8 gezi teknesi ve 60 gönüllü dernek üyesi ile duyarlı vatandaşlar katıldı.


Sabah saat 11.00 ile 18.00 saatleri arasında süren 5 saatlik çevre temizliği çalışması öncesinde muhabirimize açıklamalarda bulunan Alibey Adası-Cunda Gezi Tekneleri Derneği kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Cem Balcı, rüzgar ve akıntıyla gelen, bunun yanı sıra piknik yapan kişilerin bıraktığı çöpleri topladıklarını söyledi.


Vatandaşlardan biraz daha duyarlı olmalarını isteyen Cem Balcı, Önümüzde bayram var. İnşallah bayramdan itibaren Ayvalık’ın sezonu başlayacak ve Ekim ayına kadar dolu geçecek. Bu vesileyle Temiz, hijyenik ve oksijen dolu Cunda Adamıza misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.


Ayvalık adalarının koylarına giden gönüllülerin, kıyı ve sahillerdeki çöpleri temizlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Ayvalık Çevre Derneği Başkanı Havva Taylan, en güzel temizliğin kirletmemek olduğunu ve vatandaşların çevreye karşı mutlaka duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı. Etkinliğin sonunda; topladıkları yaklaşık 2 kamyon dolusu çöpün bir bölümünü yakarak imha eden çevreciler, bazılarını da naylon poşet ve çuvallara doldurarak Cunda Adası’nda Ayvalık Belediyesinin temizlik işçilerine teslim etti.




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