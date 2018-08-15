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15 Ağustos 2018 14:08

Ayvalık’ta 3 dekarlık orman kül oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dekarlık alanda yüzlerce kızılçam ağacı zarar gördü.

Ayvalık’ta 3 dekarlık orman kül oldu

15 Ağustos 2018 14:08


Türkiye’nin en büyük doğal parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda Pateriça koyunda yangın çıktı. Çataltepe Beşkuyular mevkiinde deniz kıyısında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ile Ayvalık Orman İşletme Şefliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine ait ekipler müdahale etti.


Burhaniye, Gömeç, Altınova’dan gelen 7 arozözle yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, yangının kontrol altına alındığını belirterek, henüz hasar tespit çalışmalarının yapılmadığını, ancak 3 dekarlık alanın yandığını düşündüklerini söyledi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının mangal ya da sigara izmaritinden çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.




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