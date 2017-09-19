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19 Eylül 2017 15:38

Ayvalık’ta 47 Suriyeli mülteci daha yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 47 Suriyeli mülteci daha yakalandı.

Ayvalık’ta 47 Suriyeli mülteci daha yakalandı

19 Eylül 2017 15:38


Alınan bilgiye göre, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 47 göçmen, öğle saatlerinde bir lastik botla Ayvalık’ın Badavut sahilinden Midilli’ye giderken Sarımsaklı plajları açıklarında devriye nöbetinde bulunan Saget - 35 botu tarafından fark edildi. Hemen müdahale eden ekipler, şişme bot içerisindeki 47 Suriyeli mülteciyi ele geçirdi. Ayvalık’a bağlı Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen 47 kaçak göçmene burada yiyecek, içecek ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu. Sabah saatlerinde de 72 Suriyeli mülteci yakalanmıştı.




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