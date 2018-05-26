Alınan bilgiye göre akşam saa16.00 sıralarında Ayvalık’ın çöplük alanında simsiyah dumanların gökyüzüne yükseldiğini gören vatandaşlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine durumu haber verdi.

Çok kısa sürede çöplük yangınına ulaşan itfaiye ekipleri rüzgarın da yardımıyla hızla büyüyen dev alevlere müdahale etti.

5 arazöz, 3 su tankeri ve 2 iş makinesi ile müdahale edilen çöplük yangınının ormanlık alana sıçramaması için yoğun bir çaba verilirken, yangın yoğun müdahaleler sonrasında saat 19.00 sıralarında kontrol edilebildi. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları gece saat 01.00 sıralarında sona erdi.