Ayvalık’ta gelin ve damat düğünden önce oy kullandı

Ayvalık’ta gelin Beyza Gümüşgül, kuaförden çıktıktan sonra düğün salonuna gitmeden gelinliğiyle sandığa uğradı ve eşi Alican Erdem ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullandı.

150 Evler Mahallesi’ndeki Kıvanç Sarlıcalı İlkokuluna gelen gelin arabasına ‘Tek başına iktidardan koalisyona’ şeklinde ibare yazdıran damat Alican Erdem’in bu esprisi tebessümle karşılandı.

Gelin ile damadın okul binasına girip oylarını kullanması vatandaşlar tarafından da alkışlarla karşılanırken, gelin Beyza Gümüşgül, 1151 nolu sandıkta, damat Alican Erdem ise 1153 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Gelin Beyza Gümüşgül, 24 Haziran’ın erken seçim tarihine denk gelmesine önce üzüldüklerini ancak daha sonra hayatlarında asla unutamayacakları bir gün olacağı için de üzüntünün yerini sevinç aldığını belirterek, "Seçimler ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Damat Alican Erdem ise oyunu kullandıktan sonra "Oyumuzu kullandık. Huzurluyuz, mutluyuz. Seçimler inşallah devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olur" diye konuştu.

Genç çift daha sonra düğün eğlencesi ve nikah töreni için alkışlar arasında oy kullandıkları okul binasından ayrıldı.