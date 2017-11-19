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19 Kasım 2017 14:30

Ayvalık’ta kimsesizler ilk kez kaymakamla çay keyfi yaptı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kaymakam Gökhan Görgülüaslan Ayvalık Belediyesi’ne ait Erken Doğmuşlar Konuk Evi’nin sakinlerine yönelik beş çayına katıldı.

Ayvalık’ta kimsesizler ilk kez kaymakamla çay keyfi yaptı

19 Kasım 2017 14:30

Resmi ziyaretler haricinde bir kaymakamın yaşlılarla birlikte zaman geçirmesi ilçede ‘bir ilk’ olarak nitelendirildi.


Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde gerçekleşen beş çayında; Kaymakam Görgülüaslan’ın yanı sıra kurumun personeli, dernek başkanı Fatma Cavlı, dernek yöneticileri de hazır bulundu.


İlçenin sevilen pastane işletmecisi Nesrin Arıcı’nın yaptığı böreklerle gerçekleşen beş çayına, ilçenin ihtiyar delikanlılarıyla neşeli bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, onlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki kurumun ilçedeki kimsesiz yaşlıların kimsesi olmasının son derece anlamlı olduğuna işaret eden Kaymakam Görgülüaslan, fırsat buldukça benzeri etkinliklerle Erken Doğmuşlar Konuk Evi sakinleriyle birlikte olmaya çalışacağını da sözlerine ekledi.


İlçe genelinde yoksul, ihtiyaç sahibi ve hastaların yardımına Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı’dan, dernek tarafından ilçeye bir huzurevi kazandırılmasına yönelik süren çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Görgülüaslan, söz konusu huzurevinin zemin etüd çalışmalarının ardından ilçeye kazandırılması için de elinden gelen tüm desteği verebilmenin sözünü verdi.




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