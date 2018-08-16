Perşembe günleri binlerce insanın akın ettiği Pazar yerinde yankesicilik, hırsızlık, kapkaç ve benzeri suçların oluşmaması için onlarca sivil polis ile üniformalı polis memurlarını görev yaptığı gözlenirken, polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri karşısında bu tür suçları işlemeye meyilli şahısların ise cesaretlerinin kırıldığı bildiriliyor.

Ayvalık merkezde kurulan semt pazarında özellikle Yunanlı turistlerin de herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için alınan önlemlerin işe yaradığını belirten esnaf ise sonuçtan ziyadesiyle memnun olduklarını belirtiyorlar.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun’un da bizzat görev aldığı çalışmalar kapsamında, ilçe kabristanı karşısında yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurulan kurban pazarı da sıkı güvenlik önlemlerinden nasibini almış durumda.

Kurban Pazarı’nda özellikle sahte para üzerine sıkı çalışmalar yapan polis ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda pazarda geçmiş yıllarda yaşanılan canlı hayvan hırsızlığının da ortadan kalktığı ve kurban satıcılarını dolandırmak isteyenlerin ise yoğun önlemler nedeniyle pazara yaklaşamadıkları kaydediliyor.

Öte yandan semt ve kurban pazarlarında polisi sık sık yanı başında gören vatandaşlar ise suç odaklarına karşı alınan sıkı güvenlik tedbirlerinden son derece memnun.

Pazaryerlerinin özellikle turizm sezonunun yaşandığı ve bayram arefesinde son derece yoğun kalabalıklara ev sahibi yaptığını hatırlatan vatandaşlar, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin kendilerinin can ve mal güvenlikleri için yoğun mesailer harcamasından duydukları memnuniyeti ifade ediyorlar.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun ise alınan güvenlik tedbirleri sonucunda bu güne kadar onlarca zanlıyı suç oluşmadan ele geçirdiklerini ve bu şahıslar hakkında yasal işlemleri yapıldığını vurgulayarak, semt pazarı ve Kurban Pazarı’nda güvenlik önlemlerinin tüm hızıyla süreceğinin mesajlarını verdi.