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20 Kasım 2017 06:02

Ayvalık’ta Türk Kızılay’ından Şefkatli Ellere anlamlı ziyaret

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türk Kızılayı Şubesi yönetimi, Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne yönelik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ayvalık’ta Türk Kızılay’ından Şefkatli Ellere anlamlı ziyaret

20 Kasım 2017 06:02


Türk Kızılay’ı Ayvalık Şube Başkanı Hamdi Atay’ın öncülüğünde gerçekleşen ziyarette; şube yöneticileri Yener Koşvar, Turhan Öztürk, Oktay Yılmaz ve İbrahim Artıkaslan da Atay’ı yalnız bırakmadı.


Ayvalık’ta ihtiyaç sahibi vatandaşlarla, hasta ve yoksullara Hızır gibi yetişmesi nedeniyle ilçede ‘Fatma Anne’ olarak nitelendirilen dernek başkanı Fatma Cavlı’nın konukseverliği ile karşılanan Türk Kızılay’ı Şube yöneticileri beraberinde getirdikleri kavrulmuş kıyma ve kuşbaşı et konservelerini de yoksullara dağıtılmak üzere Başkan Cavlı’ya teslim etti.


Şefkat Evleri Derneği İkinci Başkanı Uğur Odunlu’nun da hazır bulunduğu, sohbet havasında gerçekleşen ziyaretin ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan Türk Kızılay’ı Ayvalık Şube Başkanı Hamdi Atay, “Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında ilçemizdeki resmi kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kızılay’ın olanak ve imkânlarından onları da yararlandırmaya çalışıyor ve görüş alışverişlerinde bulunuyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda da birlikte işbirliği halinde olmak istediğimize ilişkin mesajlarımızı veriyoruz” dedi.


Türk Kızılay’ının sürekli hizmet hareketi içerisinde bulunduğuna işaret eden Başkan Atay, “Türk Kızılay’ı, tüm şubeleriyle 24 saat süresince her an görev başındadır” diye konuştu.




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