Bakan Yardımcısı İnce’den çocuklara kırmızı düdük

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce çocuklara kırmızı düdük dağıtarak onları fahri trafik polisi ilan etti.

Beraberinde Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, Edremit Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özkan Kavak ile birlikte uygulamaya katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, durdurdukları araçlardaki çocuklara broşür, şapka, tişört ve kırmızı düdük dağıttı.

Bakan Yardımcısı İnce, çocuklara bir haftalığını polis ilan ederek, aracı kim kullanıyorsa trafik kurallarını ihlal ettiğimde düdük çalarak onları uyarmalarını istedi.

Bakan Yardımcısı İnce, “Sayın bakanımız Süleyman Soylu’nun öncülüğünde. Bu kampanya “Kırmızı Düdük” kampanyası. İçişleri Bakanlığı olarak da bayram boyunca sahada olacağız. Bugün biz de Balıkesir Valimiz, İl Emniyet Müdürümüz, Jandarma Alay Komutanımız, Edremit Kaymakamımız ile beraber böyle bir uygulamayı burada gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi kazaların üç nedeni var. Birincisi araç kullanırken cep telefonu kullanılması, diğer bir husus emniyet kemerinin takılmaması, yine diğer en büyük etkenlerden bir tanesi de aşırı hız. Aşırı hızı daha aza indirirsek, araç kullanırken dikkatimizi dağıtmadan, cep telefonu ile ilgilenmeden, cep telefonu kullanmazsak yine emniyet kemerimizi de takarsak. Yapılan araştırmalarda kazaların yüzde 75’inde emniyet kemerinin takılmadığı tespit edilmiş. Bu çok büyük bir oran. Dolayısıyla bunu en aza indirme gayretinde olur ve indirirsek inşallah ülkemiz için en büyük sorun alanlarından bir tanesi olan bu trafik kazalarını en aza indirebiliriz. Bunu başarabiliriz. Vatandaşlarımız, halkımız bunun bilincinde olursa, daha dikkatli araç kullanıp kurallara uyarsa da inşallah başımıza gelen bu tür kazaları, bundan önceki kazaları en az seviyeye indiririz” diye konuştu.

Bu bayramda uzun bir tatil nedeniyle trafiğin yoğun olduğunu dikkatleri çeken İnce, “Tatil boyunca trafik kurallarına çok fazla dikkat etmeniz gerekir. Biz bu amaçla bugün buradaydık. Görevli arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bilinçlerinin daha fazla arttığı, çocuklarımızın daha duyarlı olduğunu görüyoruz. Çocuklarımız kırmızı düdükle kurallara uymayan vatandaşlarımızı, annesini, babasını, akrabasını arka koltuktan uyarsın istiyoruz. Çocuklarımız kanalıyla bir yaptırım gücü oluşturup farkındalığı arttıralım. Bu kampanyamızın özü buydu. Bugün burada güzel bir uygulama yaptık.” dedi.