Bal-kes Furkan Çil ile imzaladı

1.L ig takımlarından Balıkesirspor Baltok’ta iç transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesirspor Baltok genç yıldızı Furkan Çil ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor Baltok, Başkan Mustafa Bahçeci yönetiminde iç transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. Geçon sezonun yıldız ismi Furkan Çil ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor Baltok kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdüren Kulübümüz, alt yapımızdan yetişen Furkan Çil ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın futbolcumuza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda oyuncumuza başarılar diliyoruz” denildi. Balıkesirspor Baltok iç transfer çalışmalarında daha öncede Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Foxı Kethevoama ve Mehmet Boztepe ile sözleşme yenilemişti.

“Hakem ve Gözlemciler Derneği Bahçeci’yi ziyaret etti”

Balıkesirspor Baltok yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Balıkesir Şubesi ile İl Hakem Kurulu Başkan ve üyeleri Balıkesirspor Başkanı Mustafa Bahçeci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Bahçeci ziyaretin ardından TFFHGD Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Özkan’a Balıkesirspor Baltok forması hediye etti.