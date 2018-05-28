Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 11:27

Bal-kes Furkan Çil ile imzaladı

TFF.

Bal-kes Furkan Çil ile imzaladı

28 Mayıs 2018 11:27

1.L ig takımlarından Balıkesirspor Baltok’ta iç transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesirspor Baltok genç yıldızı Furkan Çil ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Balıkesirspor Baltok, Başkan Mustafa Bahçeci yönetiminde iç transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. Geçon sezonun yıldız ismi Furkan Çil ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor Baltok kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdüren Kulübümüz, alt yapımızdan yetişen Furkan Çil ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın futbolcumuza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda oyuncumuza başarılar diliyoruz” denildi. Balıkesirspor Baltok iç transfer çalışmalarında daha öncede Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Foxı Kethevoama ve Mehmet Boztepe ile sözleşme yenilemişti.


“Hakem ve Gözlemciler Derneği Bahçeci’yi ziyaret etti”


Balıkesirspor Baltok yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Balıkesir Şubesi ile İl Hakem Kurulu Başkan ve üyeleri Balıkesirspor Başkanı Mustafa Bahçeci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Bahçeci ziyaretin ardından TFFHGD Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Özkan’a Balıkesirspor Baltok forması hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç