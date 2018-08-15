Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 150 akülü araç dağıttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü sandalyeleri düzenlenen törenle teslim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı Engelli vatandaşlarla akşam yemeğinde bir araya geldi. Balıkesir Engelliler Derneği Başkanı Zeki Uslu ve milletvekillerine adına Belgin Uygur’un konuşmalarının ardından Başkan Kafaoğlu engelliler ve ailelerine hitap etti. Başkan Kafaoğlu “Bugün engelli olmayanların yarın engelli olmayacağının garantisi yok. Her sağlıklı bireyde birer engelli adayı gibi. Allah göstermesin karşılaştırmasın ama bu kadar hızlı yaşadığımız ve bu kadar çok trafik kazalarının yaşandığı dünya da her birimizde engelli olabiliriz. Onları anlayabilmemiz için kendimizi onların yerine koymamız lazım. İşte o zaman onları anlayabilir ve hissedebiliriz. O zaman bizde onların duygularını duyabiliriz. Mutlu ve huzurlu şehir Balıkesir diye iddialı bir sloganımız var. 1milyon 2 yüz bin vatandaşımızın tamamını mutlu etmek hedefindeyiz. Tamamına dokunmak sadece engelsizlere değil, engelli bireylere de dokunmak. Doğumdan ölüme kadar yaşayan herkesle ilgilenmek. Bütün yaşayan canlılarla ilgilenmek bizim asli görevimiz. Belediye başkanlığının eski adı Şehrül Emin miş. Şimdi belediye başkanı artık tren şuraya gitti belediye başkanlarının yeni ismi bu milletin hizmetkarı. Hizmetkarlık yapamayacak olan hiç kimse belediye başkanlığına soyunmasın”dedi.

Engelli kardeşlerimizin de yanındayız

Balıkesir’in 1 milyon 2 yüz bin nüfusu olduğunu hatırlatan Başkan Kafaoğlu “Doğan her çocuğa hoş geldin bebek çantası gönderiyoruz. Diyoruz ki senin dünyaya gelişinden haberimiz var, artık bizim ilgi alanımıza girdiniz. Daha sonra askere gidecek kardeşlerimize hayırlı teskereler çantası gönderiyoruz. Diyoruz ki vatani görevini yapmaya gidiyorsun senin bu ulvi göreve gittiğinden belediye olarak haberimiz var hayırlı teskereler diliyoruz. Allah geçinden versin emri Hak vaki olunca da bütün cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak karşılıyoruz. Engelli kardeşlerimizin de yanındayız dönem dönem toplu olarak bu sizin hayatınızı kolaylaştıracak çarşıya, pazara, sokağa sizi rahatlıkla ulaştırabilecek bu akülü araçları topluyoruz , toplu olarak bunların alımını yapıp sizlere ulaştırıyoruz. Böylece hem hayatınız kolaylaşıyor hem de sizinle ilgilenmek zorunda olan ailelerinizin hayatı kolaylaşmış oluyor. Böylece sizleri de mutlu ve huzurlu etmenin derdi ve telaşesi içindeyiz”dedi.

Çok ciddi mesafeler aldık

AK Parti iktidarı döneminde engelliler yasasının çıkartıldığına dikkat çeken Başkan Kafaoğlu “Yasanız yoktu, sosyal haklarınız verildi. Engellilere derecesine göre maaşlar veriliyor. Engelli yatalak olan hastasına bakanlara da yine bakım ücreti ödeniyor. Bu konuda çok ciddi mesafeler aldık. Anayasamızda yazdığı gibi sosyal bir hukuk devleti diyor ya, işte bu sosyalliği 16 yıldan beri her geçen gün üstüne koyarak gidiyoruz . Eskiden engelli çocuğu olan yakını olanlar saklıyordu dışarı çıkartamıyordu. Şimdi artık gururla onlarda engelli çocuklarını dışarı çıkartabiliyorlar. Devletin vermiş olduğu haklardan istifade ediyorlar. Yerel yönetimlerin belediye başkanlarının yapmış olduğu hizmetlerden sonuna kadar istifade ediyorlar. Bizde engelliler derneği ile devamlı iş birliği içerisindeyiz. 20 ilçemizde de engelli aracına ihtiyacı olanları tespit edip sizlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz”şeklinde konuştu.

Şimdi de ekonomik savaş var

Türkiye’nin çok önemli süreçlerden geçtiğinin altını çizen Başkan Kafaoğlu “Yüce Türk milleti çok badireler atlattı. Çanakkale’yi geçilmez yaptı. Sakarya’sı Dumlupınar’ı zaferler yazdı. 15 Temmuz’da o hain darbe planını göğsünü siper ederek püskürttü. Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör devletini ortadan kaldırdı Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı operasyonu ile. Ama mücadele bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi de ekonomik savaş var. Cuma gününden bu yana ekonomik yönden saldırıyorlar. Ama Allah’ın izniyle yine başaramayacaklar. Bunun ekonomik bir savaş olduğunun bilincindeyiz 81 milyon insanımız yeniden bir ve beraber oldu bu saldırıya karşı elindeki dövizleri bozduruyor. Bütün bu saldırıları püskürtecek güçteyiz biz. Bu akülü araçları Allah kazasız belasız kullanmak nasip etsin”dedi.

Başkan Kafaoğlu’nun konuşmasının ardından ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü araçları teslim edildi. Akülü araçlarını alan engelli vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu’na teşekkür ettiler.