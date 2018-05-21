Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden 10 bin kişilik iftar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda düzenlenen iftar yemeği 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Saatler öncesinden alana gelen vatandaşlar, kurulan masalarda yerlerini alarak Kur’an-ı Kerim tilavetini dinlediler. Topun patlamasının ardından binlerce kişi orucunu açtı.

İftar sonrası konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Bir mübarek Ramazan ayında oruçlarımızı birlikte açtık, gönüllerimizi ve sofralarımızı birleştirdik. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere de fırsat vermesin inşallah. Balıkesir Kuva-yi Milliye şehri, işte Zağnos Paşa Camii’nin gölgesindeyiz. Osmanlı’dan önce Karesi Beyliği burada kurulmuş ve Osmanlı Beyliği’ne savaşmadan dahil olmuş. Osmanlı’ya katıldıktan sonra donanması ile beraber ciddi güç katmış, İstanbul’un ve Avrupa’nın fethinde çok önemli rol oynamış. Balıkesir, Çanakkale Savaşı’nın kaderini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı’nın memleketi. Balıkesir, Kurtuluş Savaşı’nda Zağnos Paşa Camii’ne gelip hutbe veren cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ayrı önem verdiği bir şehir. Balıkesirli 7’den 70’e 10 binin üzerinde vatandaşımız burada yüreklerini ve gönüllerini birleştirdi. Hep beraber birliğimiz ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe kimse ülkemizin bileğini bükemeyecek, ezanımızı dindiremeyecek, bayrağımızı indiremeyecek. Ülkemizin hedefleri var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023-2053 ve 2071 hedefleri var. Balıkesir olarak bizde 2023’e hazırlanıyoruz. İnşallah plakası gibi Türkiye’de ilk 10 sırasına giren il olacağız" dedi.

İftara yemeğine ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesinde görevli daire başkanları, AK Parti Balıkesir Milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı. Program, ilahi konserinin ardından sona erdi.