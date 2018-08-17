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17 Ağustos 2018 23:40

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden ABD ürünlerine boykot

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ABD’nin Türkiye’ye yönelik uyguladığı yaptırımlara tepki olarak bundan sonraki süreçte ABD ürünlerinin kurum içerisine alınmaması ve kullanılmaması kararı aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden ABD ürünlerine boykot

17 Ağustos 2018 23:40


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ABD’nin Türkiye’ye yönelik uyguladığı yaptırım kararına tepki olarak ABD ürünlerini boykot kararı aldı. Alınan kararla bundan sonraki süreçte ABD ürünlerinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi içerisine alınmaması ve kullanılmaması kararlaştırıldı.


Karara yönelik açıklamada bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşları, iştirakleri, şirketlerin tamamında Amerikan menşeili ürünler kullanmayacaktır. Tüm ABD ürünlerine boykot kararı almıştır. Kullandığımız yazılımlarda yerli yazılım ve açık kaynak kodlu yazılımlara geçilmesi kararı alınmıştır. Yapılan tüm ihalelerde yerli ürün teşvik edilecektir. İhale aşamasındaki tüm işlerin şartnamelerine yerli ürün şartı getirilirken, sözleşmesi imzalanmamış bütün işlerin iptal kararı verilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek veriyoruz. Hükümetimizin almış olduğu boykot kararını yerelde en güçlü şekilde uygulayacağız. 2019 yılı yatırım programı hazırlıkları kapsamında, 1,5 milyar? Yatırım bütçesinden 1 kuruş bile ABD ürünü alınmayacaktır” dedi.




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