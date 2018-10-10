İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir Büyükşehir'den enflasyonla mücadeleye tam destek

AK Parti hükümeti tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden tam destek geldi.


Balıkesir Büyükşehir Beledi·yesi· encümen toplantısı, bugün Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Genel Sekreter Mehmet Gürbüz ve encümen üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıdan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı “Enflasyonla Topyekün Mücadele” programına tam destek çıktı. Yapılan encümen toplantısında, Büyükşehir Belediyesinin dövizle yaptığı tüm sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi ve 2018 yılı sonuna kadar, bedeli encümen tarafından belirlenen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen ücretlere zam yapılmaması kararı alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.