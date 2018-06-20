Balıkesir’de 2 bin 636 konut satışı gerçekleşti

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Balıkesir’de bir önceki yılın Mayıs ayına göre yüzde 9,1 oranında artış ile 2 bin 636 konut satılırken, Çanakkale’de yüzde 13,7 artış ile 1291 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir’ deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 59,2 ile 1560 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 40,8 ile 1076 konut olarak gerçekleşti. Çanakkale’ deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 43,8 ile 566 konut olurken ilk satışların payı ise yüzde 56,2 ile 725 konut oldu. Balıkesir’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azalış ile 692 adet ipotekli satış ile 13. sırada yer alırken, Çanakkale ise yüzde 1,6 artış ile 323 ipotekli satış gerçekleşerek 26. sırada yer aldı.