Balıkesir'de 24 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri Balıkesir-İzmir kara yolunda kaçak akaryakıt taşıyan petrol tankerini le geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "Akaryakıt Kaçakçılığı" olayı yapılacağı istihbaratı üzerine adli makamlardan aldığı arama kararı ile Sındırgı ilçesi sınırları içerisinde Balıkesir-İzmir karayolunda bir akaryakıt tankerinde yaptığı kontrolde 24 bin litre menşei belli olmayan kaçak akaryakıt ele geçirdi. Araç sürücüsü M.K.'ya 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapılarak, yakalanan akaryakıt ve tanker Cumhuriyet savcısının talimatı ile Balıkesir Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilerek, yediemin parkına teslim edildi.