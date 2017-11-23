Balıkesir’de gümrük çalışmalarına hız verildi

Balıkesir Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda, Balıkesir bölgesi ihracat ve ithalat potansiyeli değerlendirildiği toplantıya Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hasan Eken, TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Çiçek, Taşımacılık A.Ş. 3. Bölge Müdür Yardımcısı Habil Emir, Bandırma Gümrük Müdürü Sinan Onar, Gökköy Lojistik Merkezi Müdürü Hasan Şahin, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir OSB Müdürü Mesut Eray ve Balıkesir Sanayi Odası Genel Sekreteri Barbaros Aynaoğlu katıldı. Son dönem ihracat rakamları, bölgeye yeni yatırım yapan firmaların ihracat potansiyelleri, benzer yapıya sahip bölgelerin gümrük projelerinin değerlendirildiği toplantı akabinde saha ziyaretleri gerçekleştirildi. BSO Başkanı İsmail Uğur Uğur yaptığı açıklamada: “Balıkesir için, sanayicimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Gümrük konusundaki çalışmalarımız bir noktaya kadar geldi. Bugün de hem çalışmalarımızı anlattık hem de kurumlarımızın değerli temsilcilerinin tecrübelerinden istifade ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar, yerinde toplantı ve saha ziyaretleriyle bölgemiz için en uygun projenin niteliklerini belirlemeye, en verimli proje için gereken temel şartları ortaya koymaya çalıştık. En kısa zamanda gerekli çalışmaları tamamlayıp bölgemize yeni projeler kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.